Андрей Бочкарев: участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Мамырей" готов на 42%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Готовность участка строящейся Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Мамырей" составляет 42%. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Данный участок находится в активном строительстве. К настоящему времени пройдены все перегонные тоннели между станциями "Новаторская" и "Мамыри". Также ведется строительство обоих перегонных тоннелей от "Мамырей" к станции "Бачуринская", – рассказал глава столичного Стройкомплекса.
Он уточнил, что все станции участка строятся открытым способом. К настоящему времени завершена установка ограждений, вынесены инженерные коммуникации, начаты монолитные работы. Каждая станция будет иметь индивидуальный облик с преобладанием геометрии и акцентных цветов, в их отделке используют алюминиевые сотовые панели, а также гранит, мрамор или габбро.
В свою очередь, гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова рассказала, что все станции участка были спроектированы с использованием BIM-технологий. Например, станцию "Улица Генерала Тюленева" благодаря этому удалось рационально вписать в городской ландшафт, несмотря на то что она зажата между проезжей частью и жилой застройкой.
Сергей Собянин заявил, что все участки Троицкой линии метро планируется запустить в 2024 году. Ее длина составит около 40 километров, на ней расположатся 17 станций. "Улица Генерала Тюленева" между тем позволит на 20–25% разгрузить станции Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, расположенные в Теплом Стане.
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