Маршруты автобусов №876 и №879 поменялись в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ТиНАО поменялись два маршрута автобусов. Об этом информирует сайт ГУП "Мосгортранс".

Известно, что речь идет о маршрутах №876 и №879. Согласно сообщению, пути следования автобусов изменились с 7 сентября.

Отмечается, что указанные автобусы больше не станут проезжать жилой комплекс "Марьино град". Вместо этого они будут следовать по новой дороге Середнево – Марьино – Десна в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что между Курским вокзалом и улицей Радио с 28 августа перестали ходить трамваи.

Такие изменения необходимы на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Сыромятнического проезда, производимой в рамках развития МЦД-2, а также строительства четвертой линии Московских центральных диаметров.