Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

С 28 августа между Курским вокзалом и улицей Радио не будут ходить трамваи. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

"Маршруты трамвая № Б и 20 работать не будут", – говорится в сообщении департамента.

Такие изменения необходимы на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Сыромятнического проезда, производимой в рамках развития МЦД-2, а также строительства четвертой линии Московских центральных диаметров.

По маршруту трамвая № 20 пустят трамвай № 24. Вместо набережной Академика Туполева и улицы Радио он будет ходить в объезд: через Костомаровский мост, Волочаевскую улицу и Красноказарменную площадь.

Также от Лефортовского моста до Курского вокзала (односторонним кольцом через набережную Академика Туполева, Земляной Вал и Старую Басманную улицу) пустят бесплатный автобус № 024.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел транспортно-пересадочный узел "Выхино" и рассказал, что следующим этапом, над которым начнется работа, является строительство станции МЦД-3.