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Транспорт

02:15

В ТиНАО с 1 сентября изменятся маршруты двух автобусов

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 сентября в ТиНАО изменятся маршруты автобусов под номерами 313 и 983.

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что автобусы будут заезжать в ЖК "Испанские кварталы" при движении в обе стороны.

"Заезд на остановку "Николо-Хованское" отменяется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между Курским вокзалом и улицей Радио с 28 августа перестали ходить трамваи.

Такие изменения необходимы на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Сыромятнического проезда, производимой в рамках развития МЦД-2, а также строительства четвертой линии Московских центральных диаметров.

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