Собянин утвердил условия льготной аренды спортивных объектов, требующих ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвесторам, вкладывающим средства в ремонт спортивных объектов, будут предоставляться льготы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Правительство Москвы утвердило порядок предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающим средства в капитальный ремонт/реконструкцию общедоступных спортивных объектов, находящихся в городской собственности", – сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В соответствии с утвержденным порядком столичный департамент спорта определит перечень городских спортивных объектов, требующих реконструкции или капремонта. При этом проектно-сметная документация будет разрабатываться за счет городского бюджета, а право аренды на объекты разыгрываться на торгах.

"Минимальная ставка составляет 4 тысячи 750 рублей за 1 квадратный метр в год. При этом победитель аукциона примет на себя обязательство провести за свой счет капитальный ремонт/реконструкцию объекта и в дальнейшем использовать его по целевому назначению – для осуществления спортивной деятельности. В случае выполнения этих условий понесенные инвестором расходы будут зачтены в счет арендной платы", – пояснили в пресс-службе.

Срок льготной аренды составит 25 лет. Из них на капитальный ремонт отводится не более двух. Сроки реконструкции определяются в соответствии с проектно-сметной документацией.

"Предполагается, что первые торги на право льготной аренды спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте/реконструкции, могут пройти в 2022 году", – добавили в пресс-службе.

Планируется, что в первый пул объектов включат порядка 10 спортивных сооружений, требующих восстановления. Целью реализации программы льготной аренды является привлечение внебюджетных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Москвы.

Ранее стало известно, что парк "Садовники", который находится на проспекте Андропова, будет носить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.