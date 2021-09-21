Собянин утвердил условия льготной аренды спортивных объектов, требующих ремонта

14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Инвесторам, вкладывающим средства в ремонт спортивных объектов, будут предоставляться льготы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
"Правительство Москвы утвердило порядок предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающим средства в капитальный ремонт/реконструкцию общедоступных спортивных объектов, находящихся в городской собственности", – сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
В соответствии с утвержденным порядком столичный департамент спорта определит перечень городских спортивных объектов, требующих реконструкции или капремонта. При этом проектно-сметная документация будет разрабатываться за счет городского бюджета, а право аренды на объекты разыгрываться на торгах.
"Минимальная ставка составляет 4 тысячи 750 рублей за 1 квадратный метр в год. При этом победитель аукциона примет на себя обязательство провести за свой счет капитальный ремонт/реконструкцию объекта и в дальнейшем использовать его по целевому назначению – для осуществления спортивной деятельности. В случае выполнения этих условий понесенные инвестором расходы будут зачтены в счет арендной платы", – пояснили в пресс-службе.
Срок льготной аренды составит 25 лет. Из них на капитальный ремонт отводится не более двух. Сроки реконструкции определяются в соответствии с проектно-сметной документацией.
"Предполагается, что первые торги на право льготной аренды спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте/реконструкции, могут пройти в 2022 году", – добавили в пресс-службе.
Планируется, что в первый пул объектов включат порядка 10 спортивных сооружений, требующих восстановления. Целью реализации программы льготной аренды является привлечение внебюджетных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Москвы.
Ранее стало известно, что парк "Садовники", который находится на проспекте Андропова, будет носить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку "Садовники" в Москве
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