Серб Йоканович стал главным тренером ФК "Динамо"

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Бывший тренер "Шеффилд Юнайтед" серб Славиша Йоканович назначен на должность нового главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале команды.

"Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон 2022/23", – говорится в публикации.

Уточняется, что сотрудничество со специалистом может быть продолжено в сезонах 2023/24 и 2024/25 в том случае, если под его руководством клуб достигнет определенных успехов.

В качестве главного тренера Йоканович работал с сербским "Патризаном", который дважды приводил к победам в национальном чемпионате и кубке страны, таиландским клубом "Муангтонг Юнайтед", болгарским "Левски", английскими "Уотфордом", "Фулхэмом" и другими клубами.

Ранее главный тренер сменился у футбольного клуба ЦСКА. На должность был назначен бывший главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, благодаря которому клуб завоевал серебряные медали чемпионата России.

