Старший тренер молодежной сборной РФ по футболу Галактионов возглавил "Нижний Новгород"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов возглавил клуб "Пари Нижний Новгород", сообщает ТАСС.

Договор со специалистом подписали на два года. Таким образом, Галактионов сменил Александра Кержакова, возглавлявшего команду с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что сезон-2022/23 Российской Премьер-лиги по футболу стартует 17 июля, матчи последнего тура будут сыграны 3 июня 2023 года. Структура календаря чемпионата России была утверждена бюро исполнительного комитета РФС.

РФС утвердил дату проведения матча за Суперкубок России. Игра пройдет на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 9 июля. В рамках матча встретятся чемпион России и действующий обладатель Суперкубка санкт-петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Спартак".