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Спорт

16:58

Матч за Суперкубок России "Зенит" – "Спартак" пройдет в Петербурге 9 июля

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Роман Кульгускин

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 9 июля, говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС) в телеграм-канале.

В рамках матча встретятся чемпион России и действующий обладатель Суперкубка санкт-петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Спартак".

В прошедшем сезоне "Зенит" четвертый раз подряд стал чемпионом страны, а "Спартак" завоевал Кубок России впервые с 2003 года.

10 июня новым главным тренером столичного футбольного клуба "Спартак" стал испанский специалист Гильермо Абаскаль. Срок заключенного с тренером соглашения не оглашается. Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский "Базель".

Предыдущий главный тренер "Спартака", итальянский специалист Паоло Ваноли покинул свой пост 9 июня. Клуб и тренер прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

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