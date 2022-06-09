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Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Уточняется, что ФК и Ваноли прекращают сотрудничество по соглашению сторон. Отмечается, что тренер принял решение об уходе по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака". Его ассистенты также покидают клуб.

"Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода <...> Паолол доказал свой профессионализм", – говорится в сообщении.

Ваноли возглавил московский "Спартак" в декабре прошлого года. По итогам сезона в Российской премьер-лиге команда заняла 10-е место в турнирной таблице. Под руководством итальянца красно-белые стали победителями Бетсити – Кубка России, обыграв в решающем матче "Динамо".

До назначения на должность тренера российского клуба 49-летний Ваноли работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере".

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал столичные футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" по итогам финала Кубка России суммарно на 375 тысяч рублей.

