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Спорт

10:35

Итальянский тренер Ваноли подписал контракт с ФК "Спартак" до 2023 года

спорт

Фото: ТАСС/Jonathan Moscrop/Sportimage

Соглашение итальянского тренера Паоло Ваноли с московским футбольным клубом "Спартак" рассчитано до конца сезона-2022/23. Об этом сообщается на сайте клуба.

Также контракт содержит пункт об автоматическом продлении на год, в случае активации которого Ваноли покинет столичную команду не раньше 2024 года.

О назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака" накануне сообщил его агент Андреа Д’Амико. Российский клуб стал первым в карьере 49-летнего специалиста, который ранее работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере".

Паоло Ваноли, который должен стать главным тренером "Спартака", прилетел в Москву

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