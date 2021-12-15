Почему главный тренер московского "Спартака" Руй Витория досрочно покинул клуб

Московский "Спартак" официально объявил об отставке главного тренера Руя Витории. Его место займет итальянский специалист Паоло Ваноли. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему португалец не устроил красно-белых и чего ждать от нового тренера.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Говорят, безумие – это повторение одних и тех же ошибок в надежде на разный результат. Происходящее в "Спартаке" последние полтора десятилетия идеально вписывается в подобное определение. Это уже даже не поворачивается язык назвать симптоматичным – болезненное состояние красно-белых давно перетекло в хроническую форму и никуда деваться не собирается. Впрочем, до летального исхода "Спартаку" так же далеко, как и до полного выздоровления. Вот и завис московский клуб где-то посередине, тщетно пытаясь вылечить все свои болячки пиявками, иглоукалыванием и электрошоковой терапией.

Конечно, Руй Витория не проявил себя в "Спартаке" на все 100%. Вряд ли могло быть по-другому, учитывая стартовые расклады. Португалец, не пересекая порога, уже оказался в неудобной позиции: за его кандидатуру выступал только экс-спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов, тогда как против – почти все остальные, включая Зарему Салихову – супругу владельца клуба Леонида Федуна. Сам Федун тогда занял сторону Попова, из-за чего Салихова демонстративно вышла из совета директоров. Так что обстановка для начала работы у португальского тренера была так себе. Когда стан красно-белых покинул и Попов, Витория остался со своими проблемами и вовсе один на один.



Проблем было много – в первую очередь, отсутствие трансферов. За время тренерства Руя Витории "Спартак" приобрел всего трех игроков: никому не известного бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, правого полузащитника Даниила Хлусевича из тульского "Арсенала" и вратаря Илью Свинова из "Факела". Последнего, как шутили болельщики, взяли исключительно из-за фамилии.



С таким набором далеко не уедешь, тем более что некоторые позиции "Спартака" явно требовали усиления. Если Александра Максименко, который сильно сдал в своих вратарских навыках, удалось почти безболезненно заменить Александром Селиховым, то подстраховать, например, защитника Николая Рассказова оказалось некому.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Даже несмотря на это, Руй Витория умудрился привести "Спартак" к историческому достижению: красно-белые сумели выйти из группы Лиги Европы с первого места, обойдя при этом "Наполи", "Лестер Сити" и "Легию". Казалось, что это должно спасти португальского специалиста, но нет – руководство "Спартака" все же решило с ним расстаться.



пресс-служба "Спартака" Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку".

С точки зрения результатов в чемпионате увольнение и правда справедливо: девятое место перед зимней паузой, 15 очков отставания от первой строчки и всего четыре – от зоны вылета. Да и 1:7 от "Зенита" болельщики "Спартака" будут помнить еще долгие годы. Даже время для отставки выбрано, как бы цинично ни звучало, подходяще. В межсезонье новый тренер успеет провести полноценные сборы, возможно, даже купить каких-то игроков. Но, во-первых, на смену экс-наставнику "Бенфики" приходит Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Сомнительно, что специалист без опыта работы главным тренером сможет неожиданно спасти "Спартак". Такое пока что удавалось только Массимо Каррере, и то при поистине чудесном стечении обстоятельств.

Во-вторых, вышеописанный бардак никуда не делся. Вся структура "Спартака" по-прежнему держится на хаотичном ручном управлении, а решения руководства иногда идут вразрез с цифрами, логикой, мнением болельщиков и даже здравым смыслом. С таким подходом надеяться на успех любого предприятия в "Спартаке" можно едва ли. Хорошо, если Ваноли повезет, и он, как и его соотечественник, станет новым героем красно-белых. Но почти наверняка его ждет обратный исход, ведь предпосылок для чуда практически нет. Кажется, уже сейчас можно готовить приветственную фразу "Добро пожаловать в ад", как это было на первой пресс-конференции Витории.