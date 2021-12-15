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Спорт

15 декабря, 22:30

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Почему главный тренер московского "Спартака" Руй Витория досрочно покинул клуб

Руй Витория уволен из "Спартака". Почему португалец уходит и кто будет вместо него
спорт

Московский "Спартак" официально объявил об отставке главного тренера Руя Витории. Его место займет итальянский специалист Паоло Ваноли. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему португалец не устроил красно-белых и чего ждать от нового тренера.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Говорят, безумие – это повторение одних и тех же ошибок в надежде на разный результат. Происходящее в "Спартаке" последние полтора десятилетия идеально вписывается в подобное определение. Это уже даже не поворачивается язык назвать симптоматичным – болезненное состояние красно-белых давно перетекло в хроническую форму и никуда деваться не собирается. Впрочем, до летального исхода "Спартаку" так же далеко, как и до полного выздоровления. Вот и завис московский клуб где-то посередине, тщетно пытаясь вылечить все свои болячки пиявками, иглоукалыванием и электрошоковой терапией.

Конечно, Руй Витория не проявил себя в "Спартаке" на все 100%. Вряд ли могло быть по-другому, учитывая стартовые расклады. Португалец, не пересекая порога, уже оказался в неудобной позиции: за его кандидатуру выступал только экс-спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов, тогда как против – почти все остальные, включая Зарему Салихову – супругу владельца клуба Леонида Федуна. Сам Федун тогда занял сторону Попова, из-за чего Салихова демонстративно вышла из совета директоров. Так что обстановка для начала работы у португальского тренера была так себе. Когда стан красно-белых покинул и Попов, Витория остался со своими проблемами и вовсе один на один.

Проблем было много – в первую очередь, отсутствие трансферов. За время тренерства Руя Витории "Спартак" приобрел всего трех игроков: никому не известного бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, правого полузащитника Даниила Хлусевича из тульского "Арсенала" и вратаря Илью Свинова из "Факела". Последнего, как шутили болельщики, взяли исключительно из-за фамилии.

С таким набором далеко не уедешь, тем более что некоторые позиции "Спартака" явно требовали усиления. Если Александра Максименко, который сильно сдал в своих вратарских навыках, удалось почти безболезненно заменить Александром Селиховым, то подстраховать, например, защитника Николая Рассказова оказалось некому.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Даже несмотря на это, Руй Витория умудрился привести "Спартак" к историческому достижению: красно-белые сумели выйти из группы Лиги Европы с первого места, обойдя при этом "Наполи", "Лестер Сити" и "Легию". Казалось, что это должно спасти португальского специалиста, но нет – руководство "Спартака" все же решило с ним расстаться.

Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку".
пресс-служба "Спартака"

С точки зрения результатов в чемпионате увольнение и правда справедливо: девятое место перед зимней паузой, 15 очков отставания от первой строчки и всего четыре – от зоны вылета. Да и 1:7 от "Зенита" болельщики "Спартака" будут помнить еще долгие годы. Даже время для отставки выбрано, как бы цинично ни звучало, подходяще. В межсезонье новый тренер успеет провести полноценные сборы, возможно, даже купить каких-то игроков. Но, во-первых, на смену экс-наставнику "Бенфики" приходит Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Сомнительно, что специалист без опыта работы главным тренером сможет неожиданно спасти "Спартак". Такое пока что удавалось только Массимо Каррере, и то при поистине чудесном стечении обстоятельств.

Во-вторых, вышеописанный бардак никуда не делся. Вся структура "Спартака" по-прежнему держится на хаотичном ручном управлении, а решения руководства иногда идут вразрез с цифрами, логикой, мнением болельщиков и даже здравым смыслом. С таким подходом надеяться на успех любого предприятия в "Спартаке" можно едва ли. Хорошо, если Ваноли повезет, и он, как и его соотечественник, станет новым героем красно-белых. Но почти наверняка его ждет обратный исход, ведь предпосылок для чуда практически нет. Кажется, уже сейчас можно готовить приветственную фразу "Добро пожаловать в ад", как это было на первой пресс-конференции Витории.

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Фехретдинов Тимур

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