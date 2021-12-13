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Спорт

13 декабря, 23:12

"Спартак" крупно проиграл "Сочи" в последнем матче 2021 года

спорт

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футболисты московского футбольного клуба "Спартак" потерпели крупное поражение от "Сочи" в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пошла на стадионе "Фишт". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сочинцев.

Забитыми мячами в составе "Сочи" отметились Кристиан Нобоа (28-я минута), Ивелин Попов (89) и Артур Юсупов (90+7). Кроме того, на 66-й минуте с поля был удален Нобоа, а на 96-й минуте – футболист "Спартака" Максимилиано Кофрие.

Таким образом, "Спартак" проиграл второй раз за последние шесть матчей в РПЛ. По итогам первой части сезона московская команда расположилась на 9-м месте, набрав 23 очка. В свою очередь, "Сочи" занимает третье место с 31 баллом.

В следующем матче чемпионата "Спартак" примет московский ЦСКА. Игра пройдет в конце февраля 2022 года.

Ранее в Ньоне прошла повторная жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. По ее результатам стало известно, что испанский "Атлетико" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", а "Пари Сен-Жермен" – с "Реалом".

Также на поле встретятся "Зальцбург" с "Баварией", "Спортинг" с "Манчестер Сити", "Бенфика" с "Аяксом", "Челси" с "Лиллем", "Интер" с "Ливерпулем".

Стали известны соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

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