Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Жеребьевку матчей плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посчитал нормальной. Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

"Не плохой и не хороший, нормальный жребий. Это все на бумаге, через четыре месяца может все поменяться. И в нашей сборной, и в сборных, против которых будем играть", – отметил Карпин.

Главный тренер сборной России также заявил, что оценить уровень игроков можно будет в марте, а на декабрьские матчи нет смысла смотреть.

"Будем смотреть, разговаривать с тренерами, кто из игроков готов физически, какие травмы, и из этого будем исходить", – добавил Карпин.

Ранее стало известно, что в полуфинале плей-офф сборная России поборется за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года с командой Польши. Россия примет поляков на своем поле.

