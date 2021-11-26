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Спорт

19:48

Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче ЧМ-2022

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В полуфинале плей-офф сборная России поборется с командой Польши за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.

Россия примет поляков на своем поле.

В другом полуфинале команда Швеции сыграет со сборной Чехии. В случае выхода в финал сборная Россия сыграет дома со шведами или чехами.

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта 2022 года, а финальные – 29 марта.

Ранее состоялся футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией. Встреча прошла в Сплите и завершилась поражением россиян со счетом 0:1.

По результатам группового этапа сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место. Команда напрямую отправилась на чемпионат мира, а сборная России заняла второе место в группе.

Россия сыграет с Польшей в стыковом матче по футболу

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