Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В полуфинале плей-офф сборная России поборется с командой Польши за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.

Россия примет поляков на своем поле.

В другом полуфинале команда Швеции сыграет со сборной Чехии. В случае выхода в финал сборная Россия сыграет дома со шведами или чехами.

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта 2022 года, а финальные – 29 марта.

Ранее состоялся футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией. Встреча прошла в Сплите и завершилась поражением россиян со счетом 0:1.

По результатам группового этапа сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место. Команда напрямую отправилась на чемпионат мира, а сборная России заняла второе место в группе.

