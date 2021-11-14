Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская сборная уступила команде Хорватии в футбольном матче в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года.

Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте матча в собственные ворота забил Федор Кудряшов. Он пытался перехватить передачу хорватов с левого фланга.

Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.

Во второй раз капитанскую повязку получил Георгий Джикия. До этого на каждый матч команду выводил новый капитан.

В основном составе сборной играли Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев и Федор Смолов.

