Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская сборная уступила команде Хорватии в футбольном матче в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года.
Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 81-й минуте матча в собственные ворота забил Федор Кудряшов. Он пытался перехватить передачу хорватов с левого фланга.
Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.
Во второй раз капитанскую повязку получил Георгий Джикия. До этого на каждый матч команду выводил новый капитан.
В основном составе сборной играли Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев и Федор Смолов.