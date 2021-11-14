Для болельщиков сборной РФ по футболу организуют шаттлы до стадиона и обратно в Сплите

13:18
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Для российских болельщиков организуют шаттлы от места организованного сбора до стадиона в Сплите и обратно перед и после матча сборных России и Хорватии отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
"Чтобы поход российских болельщиков на стадион был максимально комфортным и безопасным, <...> будут организованы шаттлы до стадиона перед матчем и обратно после матча", – говорится в сообщении.
Уточняется, что зрителям будет необходимо иметь при себе распечатанный входной билет, удостоверение личности, а также сертификат о вакцинации европейского образца. Последний могут получить болельщики привитые европейскими вакцинами, "Спутником V" или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Для остальных же предусмотрено прохождение на месте экспресс-теста на антиген.
Встреча группы H между сборными Хорватии и России состоится на стадионе Полюд в воскресенье и начнется в 17:00 мск. На данный момент команда из РФ опережает соперников на 2 очка, в случае победы или ничьей в предстоящей игре она напрямую выйдет на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. В противном случае сборная России останется на втором месте, которое дает право участвовать в дополнительных раундах отбора, так называемых стыковых матчах.
В пятницу в Санкт-Петербурге российские футболисты провели восстановительную тренировку перед игрой в Сплите. Накануне они обыграли команду Кипра в матче отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян.
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