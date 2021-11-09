Церемония награждения лучших игроков по версии FIFA пройдет 17 января

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Церемония награждения лучших игроков по версии Международной федерации футбола (FIFA) пройдет 17 января в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках церемонии вручат премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам мужской и женской команды, лучшим вратарям у мужчин и женщин и автору лучшего гола текущего года.

Также будут определены мужская и женская символические сборные, обладатель награды за честную игру. Помимо этого, эксперты присудят премию за лучшую акцию болельщиков.

Победителей будут определять с помощью дистанционного голосования, в котором примут участие капитаны и главные тренеры всех национальных команд, болельщики и представители средств массовой информации. Оно пройдет с 22 ноября по 10 декабря.

В прошлом году лучшим игроком был признан поляк Роберт Левандовский из германской "Баварии", а лучшим тренером назвали немца Юргена Клоппа из английского "Ливерпуля".

Ранее FIFA дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг, среди них оказались Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов.