Церемония награждения лучших игроков по версии FIFA пройдет 17 января

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Церемония награждения лучших игроков по версии Международной федерации футбола (FIFA) пройдет 17 января в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В рамках церемонии вручат премии лучшему футболисту и лучшей футболистке года, лучшим тренерам мужской и женской команды, лучшим вратарям у мужчин и женщин и автору лучшего гола текущего года.
Также будут определены мужская и женская символические сборные, обладатель награды за честную игру. Помимо этого, эксперты присудят премию за лучшую акцию болельщиков.
Победителей будут определять с помощью дистанционного голосования, в котором примут участие капитаны и главные тренеры всех национальных команд, болельщики и представители средств массовой информации. Оно пройдет с 22 ноября по 10 декабря.
В прошлом году лучшим игроком был признан поляк Роберт Левандовский из германской "Баварии", а лучшим тренером назвали немца Юргена Клоппа из английского "Ливерпуля".
Ранее FIFA дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг, среди них оказались Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов.
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