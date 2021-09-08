Юрист оценил ситуацию с санкциями FIFA против футболистов Малкома и Клаудиньо

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
Юрист Михаил Прокопец считает, что обжалование решения FIFA о санкциях в отношении бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо не имеет смысла и займет много времени. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
"Я думаю, что этот вопрос можно было решить заблаговременно, связавшись с Федерацией футбола Бразилии до того, как игроки туда поехали. Понятно, что FIFA будет защищать систему сборных. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, а кого нет, то в сборную никого отпускать не будут. Соревнования сборных станут менее привлекательным, так как туда будут приезжать не самые сильные игроки", – сказал Прокопец.
Малком и Клаудиньо прибыли в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022. Однако "Зенит" потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. Там подсчитали, что позднее возвращение игроков в северную столицу не позволит в срок пройти обязательный карантин перед поездкой в Лондон.
Сборная Франции, отпустив футболистов, подала жалобу в FIFA. Теперь Малком и Клаудиньо не могут выступать в матче 7-го тура российской Премьер-лиги с "Ахматом" (11 сентября) и игре группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (14 сентября).
Ранее сообщалось, что полузащитник Клаудиньо перейдет в "Зенит". Футбольный клуб уже достиг соответствующих договоренностей с бразильским "Ред Булл Брагантино".
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