"Зенит" договорился о трансфере бразильца Клаудиньо

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Полузащитник Клаудиньо перейдет в "Зенит". Футбольный клуб уже достиг соответствующих договоренностей с бразильским Ред Булл Брагантино. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь команды после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде", – отметил гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее команда "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграла "Ростов" в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась на "Ростов Арене", завершилась со счетом 4:2. В составе "Зенита" отличились Александр Ерохин (дважды), Сердар Азмун и Вендел.