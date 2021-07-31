"Локомотив" одержал победу над ЦСКА в московском дерби

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"Локомотив" одержал верх над ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Счет на 18-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, но форвард "Локомотива" Федор Смолов сравнял его уже через 4 минуты после розыгрыша углового. Победный гол на 59-й минуте забил хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов.

Таким образом, "Локомотив" одержал вторую победу в первых двух турах чемпионата.

Ранее экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в национальной команде. По его мнению, из-за неуверенной игры Дзюба может потерять место даже в составе "Зенита". Экс-игрок подчеркнул, что в недавнем матче бело-голубых с подмосковными "Химками" нападающий провел всю игру без движения.