Червиченко и Газзаев оценили назначение Карпина главным тренером сборной РФ по футболу

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Назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу прошло "кулуарно", считает бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко.

Он предположил, что Российский футбольный союз попросил президента и спортивного директора клуба "Ростов" Арташеса Арутюнянца и Алексея Рыскина не разглашать данную информацию в "интересах сборной".

"Всё прошло как-то по-тихому, кулуарно. Я общался с руководителями "Ростова" за час до их матча с "Динамо". И ничто не говорило о том, что скоро объявят о назначении их главного тренера в сборную", – приводит слова Червиченко газета "Известия".

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев, в свою очередь, заявил, что поддерживает решение РФС о назначении Карпина наставником национальной сборной по футболу.

"Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера", – приводит слова Газзаева издание "Спорт-Экспресс".

В пятницу, 23 июля, главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. Контракт с ним планируют подписать 26 июля, известно, что стороны уже согласовали условия.

Сам Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.