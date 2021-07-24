Червиченко и Газзаев оценили назначение Карпина главным тренером сборной РФ по футболу

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу прошло "кулуарно", считает бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко.
Он предположил, что Российский футбольный союз попросил президента и спортивного директора клуба "Ростов" Арташеса Арутюнянца и Алексея Рыскина не разглашать данную информацию в "интересах сборной".
"Всё прошло как-то по-тихому, кулуарно. Я общался с руководителями "Ростова" за час до их матча с "Динамо". И ничто не говорило о том, что скоро объявят о назначении их главного тренера в сборную", – приводит слова Червиченко газета "Известия".
Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев, в свою очередь, заявил, что поддерживает решение РФС о назначении Карпина наставником национальной сборной по футболу.
"Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера", – приводит слова Газзаева издание "Спорт-Экспресс".
В пятницу, 23 июля, главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. Контракт с ним планируют подписать 26 июля, известно, что стороны уже согласовали условия.
Сам Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.
Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: