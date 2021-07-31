Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

05:41

Широков оценил перспективы Дзюбы в сборной России

спорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в национальной команде. Об этом он рассказал в интервью "РБ Спорт".

По мнению Широкова, из-за неуверенной игры Дзюба может потерять место даже в составе "Зенита". Экс-игрок подчеркнул, что в недавнем матче бело-голубых с подмосковными "Химками" нападающий провел всю игру без движения.

"Дзюба просто стоял весь матч, был где угодно, но только не там, где должен был быть нападающий", – выразил мнение Широков.

Он добавил, что из-за провальной игры Дзюба может лишиться места в составе сборной РФ.

Ранее Дзюба обратился к любителям футбола и призвал их забыть о провале на Евро-2020. Спортсмен рассказал про негативный фон, связанный с неудачным выступлением на чемпионате Европы. При этом он поблагодарил поклонников за переживания и доброту.

В России определили лучшего игрока национальной сборной на Евро-2020

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать