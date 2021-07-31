Широков оценил перспективы Дзюбы в сборной России

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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в национальной команде. Об этом он рассказал в интервью "РБ Спорт".

По мнению Широкова, из-за неуверенной игры Дзюба может потерять место даже в составе "Зенита". Экс-игрок подчеркнул, что в недавнем матче бело-голубых с подмосковными "Химками" нападающий провел всю игру без движения.

"Дзюба просто стоял весь матч, был где угодно, но только не там, где должен был быть нападающий", – выразил мнение Широков.

Он добавил, что из-за провальной игры Дзюба может лишиться места в составе сборной РФ.

Ранее Дзюба обратился к любителям футбола и призвал их забыть о провале на Евро-2020. Спортсмен рассказал про негативный фон, связанный с неудачным выступлением на чемпионате Европы. При этом он поблагодарил поклонников за переживания и доброту.