Дзюба попросил забыть о провале на Евро-2020

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба обратился к любителям футбола. Он призвал их забыть о провале на Евро-2020, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Спортсмен рассказал про негативный фон, связанный с неудачным выступлением на чемпионате Европы, при этом он поблагодарил поклонников за переживания и доброту.

"Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ. Попереживали и хватит", – заявил футболист.

Дзюба также попросил фанатов не беспокоиться и порекомендовал им посмотреть сериал "Это мы".

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы оставил пост.

