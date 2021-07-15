Исполком РФС признал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020

Фото: AP Photo/Kirill Kudryavtsev, Pool

Выступление сборной России на Евро-2020 было признано неудовлетворительным по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.

"Если говорить о выступлении, то оно неудовлетворительное. Тем не менее исполком поблагодарил Станислава Саламовича Черчесова за работу на посту главного тренера сборной. У нас всех останется в памяти ЧМ-2018, это яркая страница в истории нашего футбола. Кроме того, Черчесов выполнил задачу по выходу на чемпионат Европы", – заявил Дюков.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.

