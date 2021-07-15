Милонов предложил изменить способ формирования состава сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением изменить принцип формирования состава сборной России по футболу, призвав отбирать в национальную команду кандидатов из непрофессиональных лиг и команд по всей стране. Соответствующее обращение он направил министру спорта РФ Олегу Матыцину, сообщает RT.
По мнению Милонова, нынешний принцип отбора игроков в сборную и уровень их подготовки не соответствуют спортивному потенциалу России.
"В данной связи прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место", – говорится в письме.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.
Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.
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