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Спорт

06:59

Россияне назвали лучших игроков Евро-2020

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители России назвали лучших игроков прошедшего чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, лучшими игроками Евро-2020 стали Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарума (5%) и Артем Дзюба (4%).

Опрос проводился 12 июля посредством телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Чемпионат Европы по футболу состоялся с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финальном матче оказалась сильнее Англии.

В свою очередь, сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.

Итальянские футболисты стали чемпионами Европы

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