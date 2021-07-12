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Спорт

00:58

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

спорт

Фото: Michael Regan/Pool via AP

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в финале англичан по пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.

В первом тайме защитник сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы по футболу. На 67-й минуте игрок итальянской команды Леонардо Бонуччи сравнял счет. Он добил мяч, который отлетел от штанги после удара полузащитника Марко Верратти.

В дополнительное время команды не забили голов. В серии пенальти 11-метровые в команде победителей реализовали Леонардо Бонуччи, Доменико Берарди и Федерико Бернардески.

Ранее итальянцы становились триумфаторами турнира в 1968 году.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ранее назвал национальную команду Англии "самой скучной" командой турнира.

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