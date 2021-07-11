Игрок сборной Англии Шоу забил самый быстрый гол в истории ЧЕ

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Защитник сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы по футболу. Об этом сообщил статистический портал Opta.

Футболист поразил ворота сборной Италии за три секунды до истечения второй минуты встречи. Для Шоу этот гол стал первым за сборную.

Кроме того, забитый мяч стал первым для сборной Англии в финалах чемпионатов Европы.

Сборная Англии ведет в матче против сборной Италии после первого тайма со счетом 1:0. Игра началась вечером воскресенья, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.