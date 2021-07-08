Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу

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Сборная Англии обыграла команду Дании в полуфинальном матче Евро-2020. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

Дания повела в счете после гола Миккеля Дамсгора на 30-й минуте, который забил прямым ударом со штрафного. На 39-й минуте футболистам английской сборной удалось сравнять счет после автогола капитана датской команды Симона Кьера.

На 104-й минуте вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с пенальти, но Кейн оказался первым на добивании.

Финальный матч пройдет в Лондоне 11 июля. Сборная Англии сыграет против команды из Италии.

Первым финалистом на чемпионате Европы по футболу стала сборная Италии. Она одержала победу над испанцами в полуфинальном матче.

Ранее футболист и тренер, ветеран "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что не видит явного фаворита среди полуфиналистов чемпионата Европы-2020. По его словам, "небольшое преимущество" есть у двух команд – Италии и Англии, поскольку они "более опытные и более сыгранные".