Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Фото: Pool Photo via AP/Justin Tallis
Сборная Англии обыграла команду Дании в полуфинальном матче Евро-2020. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.
Дания повела в счете после гола Миккеля Дамсгора на 30-й минуте, который забил прямым ударом со штрафного. На 39-й минуте футболистам английской сборной удалось сравнять счет после автогола капитана датской команды Симона Кьера.
На 104-й минуте вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с пенальти, но Кейн оказался первым на добивании.
Финальный матч пройдет в Лондоне 11 июля. Сборная Англии сыграет против команды из Италии.
Первым финалистом на чемпионате Европы по футболу стала сборная Италии. Она одержала победу над испанцами в полуфинальном матче.
Ранее футболист и тренер, ветеран "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что не видит явного фаворита среди полуфиналистов чемпионата Европы-2020. По его словам, "небольшое преимущество" есть у двух команд – Италии и Англии, поскольку они "более опытные и более сыгранные".
Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
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