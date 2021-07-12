Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020

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Сборная команда Англии по футболу сделала заявление после финального матча чемпионата Европы. Команда играла с футболистами из Италии. Об этом сообщает "Мир 24".

"Это было словно путешествие. Как нацию, нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет. Этого не должно было случиться, но эта команда только начинает свой путь. Она будет по-прежнему вызывать гордость как на поле, так и за его пределами", – говорится в сообщении.

Команды встретились на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Обе на пути к финалу ни разу не проиграли, пройдя групповой этап с тремя победами из трех возможных.

В результате сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв англичан по пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.

