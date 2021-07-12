Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу

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Лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

На турнире футболист провел четыре матча, в которых забил пять мячей. Сборная Португалии на Евро-2020 дошла до 1/8 финала, где уступила со счетом 0:1 бельгийцам.

23 июня Роналду повторил рекорд по числу голов за национальные команды в матче чемпионата Европы-2020 против сборной Франции.

36-летний нападающий реализовал по одному пенальти в первом и втором таймах встречи. В первом случае одиннадцатиметровый удар был назначен за нарушение вратаря Уго Льориса, во втором – за игру рукой защитника Жюля Кунде.

Таким образом, Роналду забил свой 108-й и 109-й голы за сборную. Мировой рекорд по этому показателю установил бывший форвард сборной Ирана Али Даеи, который завершил карьеру в 2007 году.

В ночь на понедельник, 12 июля, сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в финале англичан по пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2. Голкипер команды Италии Джанлуиджи Доннарумма получил признание лучшего игрока чемпионата Европы-2020.