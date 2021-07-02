Стало известно, сколько стоит один рекламный пост Роналду в Instagram

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Нападающий "Ювентуса" с самым дорогим в мире аккаунтом в социальной сети Криштиану Роналду получает 1,6 миллиона долларов за один пост в Instagram. Об этом сообщает "Мир 24"

Такую цену готовы платить компании, желающие, чтобы рекламный пост с их товаром или услугой появился на личной странице футболиста. На данный момент у Роналду 308 миллионов подписчиков – это рекордное число для Instagram.

Также в топе самых дорогих аккаунтов оказалась страничка Лионеля Месси. Рекламное объявление от имени нападающего стоит 1,1 миллиона долларов.

Ранее Криштиану Роналду повторил рекорд по числу голов за национальные команды в матче чемпионата Европы-2020 против сборной Франции. 36-летний нападающий реализовал по одному пенальти в первом и втором таймах встречи.

