Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:45

В Роналду кинули бутылку колы во время матча с Францией

спорт

Фото: AP Photo/Franck Fife, Pool photo via AP

Болельщики в Будапеште забросали капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду посторонними предметами во время игры группового этапа Евро-2020 против сборной Франции. Об этом сообщает "Газета.ру".

В матче, который завершился со счетом 2:2, Роналду отметился двумя забитыми голами, повторив мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную.

Во время празднования одного из голов с трибун "Пушкаш Арены" в Роналду полетели различные посторонние предметы, в числе которых оказалась бутылка колы.

Ранее Роналду оказался замешан в спонсорском скандале на Евро-2020. На пресс-конференции перед матчем группового этапа со сборной Венгрии футболист демонстративно убрал со стола бутылки со спонсорской газировкой и поставил на их место бутылки с водой. Свое действие Роналду мотивировал тем, что давно отказался от сахара и всячески это пропагандирует.

После заявления Роналду компания Coca-Cola потеряла 4 млрд долларов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать