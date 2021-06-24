В Роналду кинули бутылку колы во время матча с Францией

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Болельщики в Будапеште забросали капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду посторонними предметами во время игры группового этапа Евро-2020 против сборной Франции. Об этом сообщает "Газета.ру".

В матче, который завершился со счетом 2:2, Роналду отметился двумя забитыми голами, повторив мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную.

Во время празднования одного из голов с трибун "Пушкаш Арены" в Роналду полетели различные посторонние предметы, в числе которых оказалась бутылка колы.

Ранее Роналду оказался замешан в спонсорском скандале на Евро-2020. На пресс-конференции перед матчем группового этапа со сборной Венгрии футболист демонстративно убрал со стола бутылки со спонсорской газировкой и поставил на их место бутылки с водой. Свое действие Роналду мотивировал тем, что давно отказался от сахара и всячески это пропагандирует.