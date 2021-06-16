Полузащитник сборной Франции Погба убрал бутылку пива на пресс-конференции

Полузащитник сборной Франции Поль Погба продемонстрировал недовольство пивом. На пресс-конференции после матча с Германией перед ним на столе оказалась бутылка Heineken – производитель является спонсором Евро-2020.

Погба переставил бутылку на пол, перед ним остались стоять вода и Coca-cola. К ней в отличие от Роналду футболист остался равнодушным.

Важно, что Погба – мусульманин, а эта религия запрещает употребление алкоголя. Возможно, его поступок связан с этим.

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