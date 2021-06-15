Франция обыграла Германию в матче Евро-2020

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Сборная Франции по футболу победила команду Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

Единственный мяч в игре забил в свои ворота защитник Германии Матс Хуммельс. Голевой эпизод случился на 20-й минуте.

На 86-й минуте нападающий Франции Килиан Мбаппе забил еще один мяч, но он был отменен из-за офсайда после проверки системой VAR.

Следующий матч на турнире Франция проведет против Венгрии 19 июня. В этот же день Германия встретится с Португалией.

Ранее сборная Португалии разгромила Венгрию в матче Евро-2020. Игра завершилась со счетом 3:0.