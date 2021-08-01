"Зенит" обыграл "Ростов" во втором туре РПЛ

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Команда "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграла "Ростов" в матче второго тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает RT.

Встреча, которая состоялась на "Ростов Арене", завершилась со счетом 4:2. В составе "Зенита" отличились Александр Ерохин (дважды), Сердар Азмун и Вендел.

У "Ростова" с пенальти отличился Николай Комличенко, еще один мяч забил Максим Осипенко.

Ранее Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на стадионе в Самаре. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол на 68-й минуте забил с пенальти Александр Соболев.