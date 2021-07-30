"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла на стадионе в Самаре. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол на 68-й минуте забил с пенальти Александр Соболев.
Отмечается, что данная победа стала первой для "Спартака" в официальных матчах при главном тренере Руе Витории.
В следующем туре "Спартак" проведет домашний матч против "Нижнего Новгорода". Игра состоится 7 августа.
Ранее футболисты "Спартака" победили в матче молодежного первенства. Столичный клуб уверенно обыграл соперников из Самары.
В минувшую субботу, 24 июля, основная команда "Спартака" уступила "Рубину" в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0.
"Московский спорт": "Спартак" проиграл казанскому "Рубину" в первом туре РПЛ
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