Тренер "Спартака" объяснил поражение команды в матче с "Рубином" на РПЛ

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Футболистам "Спартака" не хватило везения в игре с казанским "Рубином" в первом туре Российской премьер-лиги, считает главный тренер московской команды Руй Витория.

"В начале второй половины потеряли концентрацию, пропустили. Затем собрались, снова создавали моменты. Однако, нам не сегодня не повезло, в отличие от "Рубина", – сказал Витория, слова которого приводит официальный сайт "Спартака".

По его словам, в эпизоде с голом команду подвела неточная передача, которая и стала "роковой" ошибкой.

"У нас было мало подобных ошибок, но эта стала роковой. Проводили атаку, команда была уверена, что она получит продолжение, поэтому рывок игрока противников застал нас врасплох", – отметил он.

Витория также подчеркнул, что пока рано принимать какие-то решения, поскольку игроки "в целом, показали довольно хороший футбол".

Столичный футбольный клуб в субботу, 24 июля, уступил команде "Рубин" в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. В конце матча нападающий "Спартака" Квинси Промес получил травму и был вынужден покинуть поле до конца игры.

"По состоянию Промеса пока ничего сказать не могу. Завтра будет понятно, какое у него повреждение", – уточнил Витория.

Второй тур Российской премьер-лиги пройдет 30 июля. "Спартак" встретится в Туле с командой "Крылья Советов".

15 июля московский футбольный клуб разгромно победил "Рубин" в контрольном матче. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена". Игра завершилась со счетом 4:0. Счет открыл футболист "Спартака" Виктор Мозес. Игрок отличился с пенальти на 10-й минуте.