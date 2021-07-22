В РПЛ призвали с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на игры

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Российская Премьер-лига (РПЛ) попросила болельщиков с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на матчи первенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
"К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее. Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации", – указано в официальном заявлении.
В РПЛ добавили, что решение по допуску зрителей на игры первого тура чемпионата России будут принимать региональные управления Роспотребнадзора. Ведомство призвали своевременно объявлять решения, а также объяснять их.
Ранее стало известно, что матч первого тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и столичным "Динамо" пройдет на пустом стадионе. Зрителей на игру не пустят в связи с санитарными требованиями Роспотребнадзора.
Вместе с тем в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений, были включены стадионы московских "Спартака" и "Динамо". Кроме того, COVID-free-зоной объявлена домашняя арена ЦСКА.
Футбольных болельщиков на матчи РПЛ будут пускать по QR-кодам
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