В РПЛ призвали с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на игры

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Российская Премьер-лига (РПЛ) попросила болельщиков с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на матчи первенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

"К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее. Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации", – указано в официальном заявлении.

В РПЛ добавили, что решение по допуску зрителей на игры первого тура чемпионата России будут принимать региональные управления Роспотребнадзора. Ведомство призвали своевременно объявлять решения, а также объяснять их.

Ранее стало известно, что матч первого тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и столичным "Динамо" пройдет на пустом стадионе. Зрителей на игру не пустят в связи с санитарными требованиями Роспотребнадзора.

Вместе с тем в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений, были включены стадионы московских "Спартака" и "Динамо". Кроме того, COVID-free-зоной объявлена домашняя арена ЦСКА.