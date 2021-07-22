Матч первого тура РПЛ "Ростов" – "Динамо" пройдет при пустых трибунах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Матч первого тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и столичным "Динамо" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщается на сайте ростовской команды.
"Сообщаем, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Динамо" (Москва), запланированный на 23.07.2021 года, пройдет без зрителей", – говорится в сообщении.
В пресс-службе "Ростова" уточнили, что данное решение было принято на основании постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой и требования регионального управления Роспотребнадзора.
Матч между "Ростовом" и "Динамо" пройдет в пятницу, 23 июля, на "Ростов Арене". Начало игры назначено на 20:00.
Как ранее сообщил пресс-атташе Российской Премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, руководство лиги готовится к старту чемпионата в плановом режиме, в настоящий момент проведению турнира ничего не угрожает.
Помимо игры "Ростов" – "Динамо", в первом туре РПЛ 23–26 июля состоятся матчи "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит".
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