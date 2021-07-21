Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" получил статус COVID-free-зоны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Домашний стадион московского футбольного клуба "Спартак" вошел в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений. Информация об этом появилась на сайте Московского инновационного кластера.

Первый домашний матч в Тинькофф – Российской Премьер-лиге (РПЛ) "Спартак" проведет 7 августа в рамках третьего тура. Столичный клуб примет "Нижний Новгород". 4 августа "Спартак" на домашнем стадионе в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской "Бенфикой".

В реестре также оказался стадион столичного "Динамо". Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил ТАСС, что стадион клуба также стал COVID-free.

На стадионах из реестра могут присутствовать одновременно свыше 500 болельщиков при наличии у них QR-кодов.

Ранее стало известно, что столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free-зоны. Для того чтобы попасть туда, посетителям будет нужно предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

