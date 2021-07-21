В РПЛ готовятся к проведению чемпионата России в плановом режиме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) готовится к старту чемпионата России по футболу в плановом режиме, в настоящий момент проведению турнира ничего не угрожает, заявил пресс-атташе лиги Дмитрий Зеленов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Лига готовится к старту чемпионата в плановом режиме, проведению турнира ничего не угрожает", – сказал он.
При этом Зеленов отметил, что в вопросах допуска болельщиков на матчи и ограничения их посещаемости РПЛ руководствуется решениями региональных управлений Роспотребнадзора, поэтому текущая ситуация может измениться в любой момент.
"Так как эпидемиологическая ситуация сложная, то ограничения могут меняться в сторону ужесточения довольно быстро и неожиданно для болельщиков. К сожалению, такая сейчас обстановка – все динамично развивается и власти вынуждены реагировать таким образом", – пояснил Зеленов.
Первый тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне стартует 23–26 июля. В его рамках состоятся матчи "Ростов" – "Динамо", "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит".
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