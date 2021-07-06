До 7 арен клубов РПЛ примут участие в эксперименте по добровольной идентификации зрителей

17:09
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
До семи стадионов клубов Российской Премьер-лиги по футболу (РПЛ) примут участие в эксперименте по добровольной идентификации зрителей. Об этом сообщает ТАСС.
"Минцифры России до 11 декабря 2021 года проведет эксперимент по добровольной идентификации зрителей, участников чемпионата России по футболу, а также сотрудников, задействованных в проведении соревнования", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Для программы задействуют три матча не менее чем на двух из семи стадионов. К проекту присоединились "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, "Фишт" в Сочи, "Екатеринбург-Арена", "Ак Барс-Арена" в Казани, стадион "Нижний Новгород", "Ростов-Арена" и "Самара-Арена".
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть законопроект об обязательной электронной идентификации на спортивных соревнованиях зрителей и людей, задействованных в их организации. Похожая система уже применялась при выдаче Fan ID для посещения матчей ЧМ по футболу и Кубка конфедераций в России.
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