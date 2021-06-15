Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 23 июля

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Первый тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне стартует 23–26 июля, сообщает пресс-служба РПЛ.

В рамках тура состоятся матчи "Ростов" – "Динамо", "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит".

Последний тур пройдет 21 мая 2022 года. Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится в Калининграде 17 июля. Точное место проведения игры будет известно позднее. На данный момент РПЛ находится на стадии согласования деталей со стадионом.

В матче за Суперкубок сойдутся чемпион России в сезоне-2020/2021 "Зенит" из Санкт-Петербурга и обладатель кубка страны московский "Локомотив".

