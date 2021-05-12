"Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финальном матче Кубка России по футболу. Это девятая награда столичной команды в данном турнире.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

На 15-й минуте матча гол забил игрок "Локомотива" Франсуа Камано. Второй мяч принадлежит Федору Смолову, третий – Мурило Серкейра. У проигравших отличился Владислав Сарвели .

Этой победой "Локомотив" гарантировал себе выход как минимум в раунд плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу. Это произошло досрочно после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Лестер Сити".