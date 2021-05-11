"Манчестер Сити" в седьмой раз стал чемпионом Англии по футболу

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"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу сезона 2020/21 после того, как "Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестер Сити" в 36-м туре премьер-лиги.

11 мая игроки команды "Лестер Сити" одержали победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Таким образом "Манчестер Юнайтед", которому осталось сыграть три матча чемпионата, идет с отставанием в 10 баллов от лидера рейтинга "Манчестер Сити".

Команда в седьмой раз выигрывает чемпионат Англии. Ранее "Манчестер Сити" завоевал титул в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19. Игрокам предстоит матч с лондонским "Челси" в финале Лиги чемпионов 29 мая.

Ранее стало известно, что UEFA одобрил увеличение числа участников ЛЧ с 2024 года. Согласно новому формату, количество участников клубного турнира Европы увеличится с 32 до 36 команд.