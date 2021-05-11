Финал Лиги чемпионов может пройти в португальском Порту

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Финальный матч Лиги чемпионов UEFA может пройти в португальском Порту. Об этом сообщает "Газета.ру".

По предварительным данным, решающая встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе "Драгао".

Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" выиграл дома у мадридского "Реала" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0).

Первая игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1. Таким образом, "синие" вышли в финал турнира. Во втором матче голы забили Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85-я).