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Спорт

00:46

Определился первый финалист футбольной Лиги чемпионов

спорт

Фото: AP/Dave Thompson

Английский "Манчестер Сити" прошел французский "Пари Сен-Жермен" в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0, дубль оформил Рияд Марез. Во втором тайме с поля был удален полузащитник парижан Анхель Ди Мария.

В первом матче в Париже "Сити" одержал волевую победу (2:1). Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Второй финалист определится в среду по итогам противостояния лондонского "Челси" и мадридского "Реала". Первая игра в Мадриде закончилась со счетом 1:1.

Ранее петербургский "Зенит" со счетом 6:1 разгромил на своем поле московский "Локомотив" в матче 28 тура Российской премьер-лиги и в седьмой раз стал чемпионом России.

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