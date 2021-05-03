"Локомотив" заявил о "чрезмерных" мерах "Зенита" и полиции в отношении их фанатов

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Московский "Локомотив" сделал официальное заявление по итогам матча с "Зенитом", в котором сообщил о поступающих в клуб многочисленных жалоб от болельщиков, присутствующих на игре. Об этом сообщает "Газета.ру".

Они утверждают, что со стороны сотрудников правопорядка, обеспечивших безопасность матча, а также "Зенита" были предприняты чрезмерные ограничения в отношении поклонников красно-зеленых.

Клуб указывает на то, что квота билетам, предоставленная петербуржцами, была меньше положенной. Также служба безопасности "Зенита" не предусмотрела достаточное количество резервных мест, пересаживая фанатов в атрибутике команды гостей на одну трибуну.

Отмечается также, что во втором тайме болельщиков "Локо" не выпускали в подтрибунное помещение, а после матча поклонники "железнодорожников" массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города.

Ранее санкт-петербургский "Зенит" со счетом 6:1 разгромил на своем поле московский "Локомотив" в матче 28-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и седьмой раз стал чемпионом России.

Теперь питерский футбольный клуб, обойдя московский ЦСКА, находится на втором месте по числу завоеванных титулов чемпиона России по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком. У проигравших отличился Франсуа Камано.