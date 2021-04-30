Московский НПЗ подготовил футбольную команду "Смена" к чемпионату Москвы

Фото: пресс-служба МНПЗ

Спортивная школа Олимпийского резерва "Смена" Москомспорта начала новый сезон подготовки профессиональных футболистов. На домашнем стадионе в Капотне сыграны первые матчи, говорится на сайте команды.

С этого года поддержку команде оказывает Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). В рамках программы социальных инвестиций "Родные города" МНПЗ помог юным футболистам обновить обмундирование и инвентарь, обеспечил им регулярные тренировки и участие в домашних и выездных матчах.

В 2021 году футболисты отстоят честь Москвы на Всероссийском первенстве среди команд спортивных школ.

"В "Смене" занимается около 1,5 тысячи детей. Это ребята из Капотни и соседних районов ЮВАО. Благодаря поддержке юношеской команды Московским НПЗ ребята старшего возраста от 17 до 21 года могут продолжать тренировки и игры. А главное, это возможность проявить себя во взрослом футболе и быть замеченными на спортивной арене. Школа для многих становится первой ступенью в профессиональной футбольной карьере", – отметила директор спортивной школы "Смена" Ольга Трошина.

В свою очередь, заместитель генерального директора МНПЗ по общим вопросам Денис Зыков подчеркнул, что для предприятия участие в развитии спортивной инфраструктуры района стало традицией.

Ранее МНПЗ завершил реконструкцию театрального зала в Капотне. В зале провели капитальный ремонт, обновили интерьер, заменили кресла, восстановили механизм сцены, а также установили современную звуковую и световую аппаратуру. Инвестиции в реализацию проекта составили 70 миллионов рублей.

